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Аргументы недели

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Таможенники Пулково пресекли попытку вывезти Георгиевский крест из России

Таможенники Пулково пресекли попытку вывезти Георгиевский крест из России

В аэропорту Пулково таможенники пресекли попытку 52-летнего иностранца вывезти в Сербию Георгиевский крест 1914 года.

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