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Мудрик забил впервые с октября – на 92-й «Ньюкаслу» в Кубке лиги. У него 3+2 в 17 матчах за «Челси» в сезоне

Мудрик забил впервые с октября – на 92-й «Ньюкаслу» в Кубке лиги. У него 3+2 в 17 матчах за «Челси» в сезоне

Вингер сборной Украины забил на 92-й минуте матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Ньюкасл».

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