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Наркофюрер называл Трампа слабаком

Наркофюрер называл Трампа слабаком

Журналисты передали Трампу, что Зеленский называл его слабаком. Журналист: Зеленский сказал, что вы слабый раз пошли на сделку с Путиным.

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