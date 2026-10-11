Наркофюрер называл Трампа слабаком

Журналисты передали Трампу, что Зеленский называл его слабаком. Журналист: Зеленский сказал, что вы слабый раз пошли на сделку с Путиным.
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