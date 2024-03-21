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ИЗВЕСТИЯ iz

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Минаков поделился секретами тренировки и рассказал о мужских поступках

Минаков поделился секретами тренировки и рассказал о мужских поступках

Российский боец ММА Виталий Минаков поделился с «Известиями» секретами своей тренировки и рассказал, что на самом деле определяет настоящего мужчину, 21 марта в преддверии боя с британцем Оливером Томпсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

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