«Даже плиты нет…»: Анастасия Волочкова показала могилу Плисецкой и Щедрина без памятника

Балерина Анастасия Волочкова побывала на Новодевичьем кладбище. Там она посетила могилу балетмейстера Юрия Григоровича, который умер 19 мая 2025 года.
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