Трамп и Маск все ближе к границам России подобрались. На переименовании Мексиканского залива в Американский, судя по всему, не будут останавливаться.
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Трамп и Маск все ближе к границам России подобрались. На переименовании Мексиканского залива в Американский, судя по всему, не будут останавливаться.