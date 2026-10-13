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Европейский вариант беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie U740 выполнил первый полет

Европейский вариант беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie U740 выполнил первый полет

Европейский вариант беспилотного истребителя XQ-58A Valkyrie U740 выполнил первый полет / © Kratos Испытание стало очередным шагом к созданию боеготового комплекса, который Германия рассчитывает получить к 2029 году.

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