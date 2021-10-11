Медведев заявил о невозможности ведения переговоров с Зеленским

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского вывернутым наизнанку человеком, с которым невозможно вести переговоры.
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