Страна и люди

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Путин пригрозил зеркально ответить на преступление США на Украине

Путин пригрозил зеркально ответить на преступление США на Украине

Новости недели во внутренних противоречиях.На прошедшей неделе президент США Джо Байден опять оговорился.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Так и живём обещаниями
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5 час.
Евгений Акимов
Зеркальными это какими? Поставлять оружие в Мексику? 🤣  Д.Б.
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СК
Степан Капуста
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