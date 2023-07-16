Путин пригрозил зеркально ответить на преступление США на Украине

Так и живём обещаниями

Зеркальными это какими? Поставлять оружие в Мексику? 🤣 Д.Б.

СК

Степан Капуста

Пустая болтовня надоела. Есть ли политическая воля у России? Олигархи. Коррупция. Либералы. Мигранты. Конституция от США. Куда мы...