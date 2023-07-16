Путин пригрозил зеркально ответить на преступление США на Украине

Страна и людиПолитикаПодписатьсяПутин пригрозил зеркально ответить на преступление США на Украине Новости недели во внутренних противоречиях.На прошедшей неделе президент США Джо Байден опять оговорился.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииTaurus ZmeiТак и живём обещаниямиОтветить5 час.Евгений АкимовЗеркальными это какими? Поставлять оружие в Мексику? 🤣 Д.Б.Ответить1 час.СКСтепан КапустаПустая болтовня надоела. Есть ли политическая воля у России? Олигархи. Коррупция. Либералы. Мигранты. Конституция от США. Куда мы...Ответить1 час.
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