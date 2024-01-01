«Апокалипсис в Индийском океане»: что натворило самое страшное ценами в истории

Хотя по магнитуде землетрясение 2004 года, случившееся в Индийском океане, и уступает Великому Чилийскому, по количеству жертв ему не было равных… Оценка силы землетрясения Кстати, относительно магнитуды до сих пор идут споры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии