Бывший штурман Аль-Аттии попал в ДТП и находится в искусственной коме

Бывший штурман Аль-Аттии попал в ДТП и находится в искусственной комеKin Marcin / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный победитель Дакара, штурман Матье Боммель пострадал в инциденте на историческом Ралли Монте-Карло.
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