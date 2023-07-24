Атака украинских БПЛА на Москву 24 июля 2023 года: первые подробности Владислав ВислВ ранние часы утра в понедельник, 24 июля, два украинских беспилотных летательных аппарата предприняли попытку атаковать Москву.
Атака украинских БПЛА на Москву 24 июля 2023 года: первые подробности
Комментарии
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y
yumashev
В связи с этим возникают вопросы. Почему средства обнаружения не обнаружили БПЛА раньше, и не посадили на на незастроенной территории Московской области? Почему после обнаружения не посадили БПЛА на газон, во двор, туда где бы отсутствовал ущерб? Почему снабжены такой ненадёжной аппаратурой? Почему научное сообщество не разработало более надёжную аппаратуру, а московский бюджет не профинансировал исследования в экстренном порядке, а не по дурацким законам рыночной демократии?
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