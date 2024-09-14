Мбаппе может сыграть в 7 матчах «Реала» за 22 дня, в двух – выйти на замену (As)

До октябрьского перерыва на игры сборных мадридский клуб в течение 22 дней встретится с «Сосьедадом», «Штутгартом», «Эспаньолом», «Алавесом», «Атлетико», «Лиллем» и «Вильярреалом» – в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
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