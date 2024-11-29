Израиль покидает Ливан и передает эстафету эскалации Турции и Сирии Во вторник практически одновременно представители Ливана и Израиля заявили о достижении соглашения о прекращении огня.
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Израиль покидает Ливан и передает эстафету эскалации Турции и Сирии Во вторник практически одновременно представители Ливана и Израиля заявили о достижении соглашения о прекращении огня.
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