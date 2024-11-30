Золото «расцветет» при Трампе: рынкам драгметаллов прогнозируют рост цен Татьяна АрестоваФинансовые аналитики крупных банков прогнозируют рост цен на золото при втором президентском сроке Дональда Трампа, несмотря на недавнее снижение стоимости этого драгоценного металла.
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