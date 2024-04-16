Мобилизация — это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки

© Пресс-служба президента УкраиныСегодня 1,6K прочитали На Украине обсуждают, как скажется на боеспособности подразделений ВСУ приток новых солдат в результате ужесточения мобилизации, ведь далеко не все из них придут в ряды ВСУ добровольно.