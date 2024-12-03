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Вечерний Новосибирск

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Около 80 обращений новосибирских участников СВО рассмотрели в военно-социальном центре

Около 80 обращений новосибирских участников СВО рассмотрели в военно-социальном центре

Как отметил заместитель губернатора региона Константин Хальзов, в Новосибирской области сформирована межведомственная система сопровождения участников СВО и членов их семей, которая позволяет оказывать системную, долгосрочную и адресную помощь каждому защитнику Отечества и их родственникам, предоставляя целый комплекс социальных сервисов.

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