Два ребёнка отравились угарным газом на Алтае Предварительная причина отравления — закрытая заслонка печи В Алтайском крае утром 4 января в селе Сосновка угарным газом отравились четыре человека, из них двое детей, сообщает региональное МЧС.
Два ребёнка отравились угарным газом на Алтае Предварительная причина отравления — закрытая заслонка печи В Алтайском крае утром 4 января в селе Сосновка угарным газом отравились четыре человека, из них двое детей, сообщает региональное МЧС.
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