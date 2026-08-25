Моуринью – журналисту: «Если будете говорить плохие вещи, берегитесь». Тренер «Реала» постучал кулаком по ладони

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в шутку пригрозил журналисту. 63-летний португалец во время пресс-конференции перед перенесенным матчем 1-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» вступил в диалог с Мигелем Анхелем Диасом.