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Царьград

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Безруков рассказал о рождении чувств в фильме о магии и любви

Безруков рассказал о рождении чувств в фильме о магии и любви

Загадочное существо Чудо-Юдо сопровождает волшебницу Отраду, дочь могущественных магов, в мир людей. Артисты София Лопунова и Микита Воронов исполнили главные роли, а Сергей Безруков и Виктория Исакова воплотили персонажей Черногора и Болотницы.

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