Украина потеряла последний источник «хлеба» для сталелитейной промышленности

В ДНР возле города Красноармейска (по украинской версии - Покровска), который пока ещё находится под контролем украинской власти, остановлена добыча угля, которую производила крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест».
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