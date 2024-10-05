Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции г. Керчи Вейс Алиев поздравил свою маму с профессиональным праздником День учителя!Алиева Сусанна Рустамовна более 40 лет своей жизни посвятила обучению детей в школе и является заслуженным учителем!В ее лице керченские полицейские поздравляют всех учителей с праздником!Спасибо б.