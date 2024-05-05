Запахло жаренным. Киев отдал приказ: «Ни шагу назад!»

Как сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис, президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал заседание с участием высокопоставленных генералов из Генштаба ВСУ из-за положения на фронте.
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