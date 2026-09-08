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Трамп спрогнозировал падение цен на бензин до $0,79 за литр после окончания войны

Трамп спрогнозировал падение цен на бензин до $0,79 за литр после окончания войны

Дональд Трамп спрогнозировал резкое падение цен на топливо после окончания конфликта с Ираном. По его словам, бензин может подешеветь до $3 за галлон (около $0,79 за литр), а затем — ниже $2 (менее $0,53 за литр).

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