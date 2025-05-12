Зачем ледокол ходит елочкой и другие факты о главных судах Заполярья

Они ведут караваны через льды толщиной до трех метров, мощность их двигателей порой превышает 80 тысяч лошадиных сил, что более чем в 75 раз мощнее моторов самых крутых гоночных болидов «Формулы-1», а по длине они могут не поместиться даже на два футбольных поля! Показываем в карточках и цифрах, как устроены ледоколы, прокладывающие путь нефтяным танкерам в Заполярье.