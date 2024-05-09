Губернатор Камчатского края и глава Донецкой Народной Республики посетили мемориальный комплекс "Саур-Могила" в честь Дня Победы

Губернатор Камчатского края Владимир и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин почтили память погибших героев Великой Отечественной войны и бойцов, павших в зоне специальной военной операции при выполнении воинского долга.
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