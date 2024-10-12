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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Совещание по вопросам качества поступающего сырья прошло на базе Бобруйского мясокомбината.

Совещание по вопросам качества поступающего сырья прошло на базе Бобруйского мясокомбината.

На базе ОАО ´Бобруйский мясокомбинат´ прошло совещание по вопросам качества поступающего сырья. В мероприятии, приуроченном к Году качества, участвовали представители организации ´Мясомолпром´ и руководители райисполкомов Могилевской области, в том числе глава Бобруйского района - Александр Суходольский.

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