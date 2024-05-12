Казахстан начал Чемпионат мира по хоккею с победы в Чехии

Казахстанская мужская сборная по хоккею одержала победу над Францией. Это случилось в первом же матче группового этапа Чемпионата мира, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.
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