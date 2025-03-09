WP: Зеленский переживает один из тяжелейших моментов в политической карьере

Президент Украины Владимир Зеленский переживает один из тяжелейших моментов в своей политической карьере после неудачной выходки в Белом доме и теперь стремится наладить отношения с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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