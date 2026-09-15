Бизнес-миссия Татарстана пройдет в Турции с 21 по 24 сентября

Предприниматели Татарстана примут участие в бизнес-миссии в Турцию с 21 по 24 сентября,сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
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