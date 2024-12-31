"Мы умнеем, но не сразу": мигрантов-радикалов в Россию завозили целенаправленно

Галина Друзина

Не надо хаить Путина, он сделал и делает всё для страны и людей, а вот депутаты - это да, сволочи и предатели, не все правда, но большенство, получают бешенные деньги, , почем зря и ещё у них льготы, а за что - не понятно. Вот кого надо винить и большенство берут взятки.