Русский Колоколъ Проспект Мира в Москве - "Комсомольская правда"/Globallookpress Это интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы: в парламенте взяли на себя ответственность! Такого не было со времен фразы Ельцина "Я ухожу".
"Мы умнеем, но не сразу": мигрантов-радикалов в Россию завозили целенаправленно
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Спасибо Путину за его миграционную политику
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10 час.
Галина Друзина
Не надо хаить Путина, он сделал и делает всё для страны и людей, а вот депутаты - это да, сволочи и предатели, не все правда, но большенство, получают бешенные деньги, , почем зря и ещё у них льготы, а за что - не понятно. Вот кого надо винить и большенство берут взятки.
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9 час.
елена гавричева
Сначала зарабатывали на ввозе гастарбайтеров, теперь будут зарабатывать на вывозе. На всех уровнях власти: от участковых до ... Страшно подумать.🤔
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2 час.
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