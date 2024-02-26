Песков не исключил посещения Путиным товарищеского матча Россия - Сербия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что Владимир Путин может побывать на товарищеском матче между сборными России и Сербии, если найдет время в рабочем графике.
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