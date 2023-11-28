В Воронеже за антивоенную позицию и любовь к «петушкам с гребешками» требуют уволить худрука Камерного театра Михаила Бычкова

27 ноября в соцсети ВКонтакте появилась петиция «В поддержку Министерства культуры Воронежской области по увольнению с должности худрука Камерного театра Михаила Бычкова», автором которой является Председатель совета отцов России, кандидат юридических наук, многодетный отец из Воронежа Андрей Згонников.
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