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Мор о зарплате в 100 долларов в «Спартаке» в 1998-м: «Деньги на то, чтобы выжить. Даже в кафе сходить не мог. Знал все цены в магазинах и палатках»

— В одном из интервью вы говорили, что зарплата [в «Спартаке»] была в сто долларов. Как так вышло? — Ну вот так, вроде того сказали: «Ты вот тут подпиши, а дальше по условиям поговорим».

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