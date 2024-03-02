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NYP: в возрасте 102 лет скончалась коллекционер и дизайнер Айрис Апфель

NYP: в возрасте 102 лет скончалась коллекционер и дизайнер Айрис Апфель

В возрасте 102 лет во Флориде скончалась коллекционер и дизайнер Айрис Апфель, которая стала иконой стиля после того, как в возрасте 97 лет подписала свой первый модельный контракт, сообщает New York Post.

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