NYP: в возрасте 102 лет скончалась коллекционер и дизайнер Айрис Апфель

В возрасте 102 лет во Флориде скончалась коллекционер и дизайнер Айрис Апфель, которая стала иконой стиля после того, как в возрасте 97 лет подписала свой первый модельный контракт, сообщает New York Post.
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