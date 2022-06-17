Вечерняя Москва

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Технополис «Москва» и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

Технополис «Москва» и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

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