Технополис «Москва» и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.
Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.
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