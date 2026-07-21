Татарстан вошел в число лидеров по проектам Фонда развития промышленности

Фото: пресс-служба Правительства РФ Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей результаты работы организации и поддержку промышленных предприятий.
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