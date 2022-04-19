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Bloomberg: Рим может отказаться платить за газ рублями

Uwe Kraft/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Италия может отказаться оплачивать газ в рублях, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает санкционные ограничения.

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