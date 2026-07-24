Иран: по меньшей мере два человека получили ранения в результате продолжающихся авиаударов США (США) в Ахвазе, острове Кешм, Бандар-Аббасе, Омидие, Андимешке и других городах по состоянию на раннее утро по местному времени.
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