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Контрафронт

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Иран: по меньшей мере два человека получили ранения в результате продолжающихся авиаударов США (США)...

Иран: по меньшей мере два человека получили ранения в результате продолжающихся авиаударов США (США) в Ахвазе, острове Кешм, Бандар-Аббасе, Омидие, Андимешке и других городах по состоянию на раннее утро по местному времени.

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