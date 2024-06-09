Додон отверг утверждения, что он единственный из оппозиции не подвергся давлению

Бывший президент Молдавии и глава партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опроверг утверждения о том, что он единственный из оппозиции не подвергся давлению.
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