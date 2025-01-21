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Добрый Мир

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Историческое поражение — Верховный суд США против Байдена

Историческое поражение — Верховный суд США против Байдена

За четыре года своего президентства демократ Джо Байден столкнулся с серией поражений в Верховном суде США, консервативное большинство которого нанесло удар по его политической программе и разрушило прецеденты, ценимые американскими либералами.

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