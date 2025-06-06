Попытку теракта с беспилотниками пресекли силовики под Рязанью

РЯЗАНЬ, 6 июня, ФедералПресс. Представители Росгвардии сообщили, что нейтрализовали подозреваемого, который планировал теракт с использованием беспилотников на территории военного объекта в Рязанской области.
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