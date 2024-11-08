Президент России Владимир Путин намерен показать Дональду Трампу своё превосходство. Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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