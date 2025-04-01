Пятая женщина-миллиардер из России вошла в список Forbes

Пятая женщина-миллиардер из России дополнила список Forbes. Это место досталось контролирующему владельцу группы «Алькор и Ко» и управляющей сетями парфюмерных магазинов «Л’Этуаль» и «Подружка» Татьяне Володиной.
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