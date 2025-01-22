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Царьград

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Автобусы не ходят, грузовики стоят: Алтайский край накрыло снежной бурей с громом и молниями

Автобусы не ходят, грузовики стоят: Алтайский край накрыло снежной бурей с громом и молниями

Жители Барнаула и Рубцовска стали свидетелем погодной аномалии: в январе регион терзает шторм с громом и молниями.

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