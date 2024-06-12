Написание писем и сбор посылок участником СВО проходит регулярно и приурочено к значимым праздникам и событиям в стране.
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Написание писем и сбор посылок участником СВО проходит регулярно и приурочено к значимым праздникам и событиям в стране.