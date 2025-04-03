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Царьград

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Танцы закончились. Победителя знаменитого шоу со звёздами обвиняют в хищениях. Кто такой Алексей Леднёв

Танцы закончились. Победителя знаменитого шоу со звёздами обвиняют в хищениях. Кто такой Алексей Леднёв

Русский спортсмен и победитель шоу "Танцы со звёздами" попался на мошенничестве во время сотрудничества с крупным концерном.

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