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Американский военный заявил на суде во Владивостоке, что его девушка сама устроила драку

Американский военный заявил на суде во Владивостоке, что его девушка сама устроила драку

Военнослужащий США Гордон Блэк, обвиняемый в краже у своей девушки Александры Ващук, заявил на суде во Владивостоке, что взял их после драки, которую она же и спровоцировала, и эти деньги вернул на следующий день.

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