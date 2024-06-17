Американский военный заявил на суде во Владивостоке, что его девушка сама устроила драку

Военнослужащий США Гордон Блэк, обвиняемый в краже у своей девушки Александры Ващук, заявил на суде во Владивостоке, что взял их после драки, которую она же и спровоцировала, и эти деньги вернул на следующий день.
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