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В России в один день проведут масштабные учения на случай ядерной войны

В России в один день проведут масштабные учения на случай ядерной войны

Впервые учения затронут все регионы страны. Военкор Сладков ответил на вопрос, нужда ли вторая волна мобилизации в России Военный журналист и свидетель боевых действий на Украине Александр Сладков написал колонку для RT и ответил на вопрос, нужна ли сейчас России вторая волна мобилизации.

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