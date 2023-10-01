В России в один день проведут масштабные учения на случай ядерной войны

Впервые учения затронут все регионы страны. Военкор Сладков ответил на вопрос, нужда ли вторая волна мобилизации в России Военный журналист и свидетель боевых действий на Украине Александр Сладков написал колонку для RT и ответил на вопрос, нужна ли сейчас России вторая волна мобилизации.