Глава региона напоминает, что в Тульской области сохраняется опасность БПЛА.Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России.
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